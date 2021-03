'Live JR' discute evolução da pandemia de covid-19 no Brasil Infectologista Zarifa Khoury, do Hospital Emílio Ribas, fala com os jornalistas Celso Freitas, Cleisla Garcia e Luiz Fara Monteiro 'Live JR' discute evolução da pandemia de covid-19 no Brasil

A- A+

Zarifa Khoury estará na 'Live Jr' Reprodução/Facebook

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (12) a médica infectologista Zarifa Khoury, do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo.

Em pauta, a evolução da pandemia de covid-19 no Brasil, o aumento no número de casos e o crescimento da doença em crianças e jovens. O programa ainda aborda as novas medidas restritivas adotadas em várias cidades brasileiras, a falta de vagas nos hospitais e o uso de mais de uma máscara como forma de prevenção ao contágio.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas, Cleisla Garcia e Luiz Fara Monteiro. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

No início do mês, o programa abordou o combate ao câncer durante a pandemia: