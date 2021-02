'Live JR' discute impacto do turismo com pandemia e sem carnaval Especialistas do setor falam, ao vivo, com os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro nesta sexta-feira (12) 'Live JR' discute impacto do turismo com pandemia e sem carnaval

A- A+

Carlos Augusto Dias, vice-presidente jurídico da CNTUR Divulgação

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (12) o vice-presidente jurídico da CNTUR (Confederação Nacional do Turismo), Carlos Augusto Pinto Dias, e o presidente da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo).

Em pauta, o impacto do setor de turismo após quase um ano de pandemia e depois de o ponto facultativo de carnaval ser cancelado em várias cidades do país.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

Na semana passada, o convidado foi o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Assista abaixo: