'Live JR' é sobre a importância da campanha 'Abrace a Abads'

Rose Amorim, da Abads Divulgação

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (10) Rose Amorim, presidente da Abads, e também Joyce Henriques, coordenadora da instituição.



A Record TV está à frente desta campanha, que teve início no dia 29 de novembro e termina em 31 de dezembro. Atuando desde 1952, a Abads oferece tratamentos multidisciplinares de forma gratuita a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e autismo.

Rose e Joyce ressaltarão a importância desta campanha para ajudar quem mais precisa e vão mostrar como todos podem contribuir. Elas também darão todos os detalhes sobre o funcionamento da entidade.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Adriana Perroni e Emerson Ramos.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.