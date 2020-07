'Live JR' entrevista hoje senador Nelsinho Trad do PSD do MS Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado será entrevistado ao vivo às 17h

Nelsinho Trad será entrevistado por Eduardo Ribeiro, André Tal e Thiago Nolasco Roque de Sá/Agência Senado

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (17) o senador Nelsinho Trad, do PSD (MS). Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.

Ao vivo, a entrevista começa às 17h e será conduzida pelos jornalistas Eduardo Ribeiro, André Tal e Thiago Nolasco.

O quadro do Jornal da Record conversa, toda semana, com personalidades da política e da economia do país.

Já passaram pela Live JR o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente da CNI (Confederação nacional da Indústria), Robson Andrade, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.