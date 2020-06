'Live JR' entrevista ministro Marco Aurélio Mello nesta segunda (22)

Ministro Marco Aurélio estará, ao vivo, às 14h Nelson Jr./SCO/STF - 19.12.2019

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, entrevista nesta segunda-feira (22) o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao vivo, a entrevista começa, exepcionalmente hoje, mais cedo, às 14h, e será conduzida pelos jornalistas Clébio Cavagnolle, Eduardo Ribeiro e Lívia Veiga.

O quadro do Jornal da Record conversa, toda semana, com personalidades da política e da economia do país.

Já passaram pela Live JR o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), o líder da maioria na Câmara e relator da comissão mista da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes; e o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso.

Também foram entrevistados os prefeitos de São Paulo, Bruno Covas, e do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Tereza Cristina (Agricultura), entre outros.

As entrevistas acontecem todas as segundas e sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.