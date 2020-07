'Live JR' entrevista secretário especial de previdência e trabalho Bruno Bianco participa de quadro do 'Jornal da Record' ao vivo, às 17h, nesta sexta-feira (3), no R7, na Record News e nas redes sociais do Grupo Record 'Live JR' entrevista secretário especial de previdência e trabalho

Bruno Bianco participa, às 17h, da 'Live JR' Júlio Nascimento/PR

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (3) o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco.

Ao vivo, a entrevista começa às 17h. O quadro do Jornal da Record conversa, toda semana, com personalidades da política e da economia do país.

Já passaram pela Live JR o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, os prefeitos de São Paulo, Bruno Covas, e do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre outros.

As entrevistas acontecem todas as segundas e sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.