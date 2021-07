Lote com 1,05 milhão de doses de vacina da Pfizer chega ao Brasil Remessa faz parte dos 6,2 milhões de imunizantes que começaram a ser entregues pelo laboratório no início da semana

De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que mais 3 milhões de doses da Pfizer cheguem até domingo (25) ao Brasil Dado Ruvic/Reuters

O Ministério da Saúde anunciou ter recebido, na noite desta quinta-feira (22), mais 1,05 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 . O lote faz parte dos 6,2 milhões de imunizantes que começaram a ser entregues pelo laboratório no início da semana e vão reforçar a campanha de vacinação em todo o país.

De acordo com o ministério, a previsão é que mais 3 milhões de doses da Pfizer cheguem até domingo (25) ao Brasil. Até agora, o país já recebeu 19,1 milhões de doses do fármaco e o laboratório prometeu intensificar as entregas nos meses de agosto e setembro. A previsão é que até o fim de 2021 todas as 200 milhões de vacinas compradas pelo Ministério da Saúde estejam disponíveis para o PNI (Programa Nacional de Imunização).

Cronograma

O cronograma da Pfizer prevê a chegada de outros nove lotes para completar o quantitativo prometido até o primeiro dia do próximo mês. Confira a programação:

25 de julho - 1.053.000 doses

27 de julho - 1.053.000 doses

28 de julho - 1.053.000 doses

29 de julho - 1.053.000 doses

29 de julho - 842.400 doses

30 de julho - 889.200 doses

1 de agosto - 1.053.000 doses

1 de agosto - 1.053.000 doses

Variante Delta

Um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine apontou que duas doses da vacina anticovid da Pfizer/BioNTech ou da Oxford/AstraZeneca são eficazes contra a variante Delta do coronavírus , que é mais transmissível do que as demais. A análise teve a base em dados recolhidos pelo instituto de Saúde do Reino Unido no mundo real, que incluíam 20 mil casos da variante Delta.

No caso da Cominarty, da Pfizer, as duas doses foram capazes de prevenir a covid-19 sintomática em 88% dos casos, um pouco menos do que o resultado contra a primeira cepa, a Alfa, que era de 93,7%. Já a Vaxzevria, da AZ, teve uma eficácia de 67% contra os 74,5% contra a Alfa.