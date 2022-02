Loterias da Caixa: ganhadores esqueceram de pegar R$ 586 milhões em prêmios em 2021 Dinheiro é repassado integralmente ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil); valor é 86% maior do que o de 2020

Valor esquecido vai integralmente para o Fies

Mais de meio milhão de reais de prêmios de loterias da Caixa não foram buscados pelos ganhadores em 2021.

O número absoluto, de R$ 586,83 milhões, é recorde na história da Caixa e ficou 86% acima dos valores deixados nos cofres da instituição em 2020: R$ 314,83 milhões.

O dinheiro, conforme está previsto na lei 13.756/18, vai integralmente para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), programa federal que ajuda a bancar as mensalidades de faculdades particulares. Estudantes com renda familiar de até 1,5 salário mínimo têm direito a juro zero.

O maior montante ignorado pelos ganhadores até então era o registrado em 2018, de R$ 332,20 milhões.

O mês de abril de 2021, sozinho, com R$ 272,63 milhões em prêmios esquecidos, superou vários anos anteriores. Em 2012, foram R$ 198,01 milhões; em 2011, R$ 155,41 milhões; 2010: R$ 168,96 milhões; e 2009, R$ 131,02 milhões.

Em dez anos, de 2012 a 2021, os prêmios esquecidos acumularam R$ 3,3 bilhões.