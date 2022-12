Luiz Marinho no Ministério do Trabalho de Lula é volta a um passado enterrado pela história Duas décadas se passaram e o PT não conseguiu gerar novos quadros e lideranças para enfrentar os graves desafios do país

Luiiz Marinho já foi ministro do Trabalho de Lula em 2001 BBC BRASIL

O retorno do ex-sindicalista Luiz Marinho ao Ministério do Trabalho, conforme já anunciado pelo presidente eleito Lula, é mais uma impressionante volta o passado no governo que se inicia em janeiro.

Marinho vai retomar o cargo que ocupou em 2005. Sim, quase duas décadas se passaram e o PT não conseguiu gerar novos quadros e lideranças para enfrentar os gravíssimos desafios que se acumulam à frente do país.

O ex e futuro ministro já deu sinais que suas ideias continuam as mesmas. Avisou que pretende rever pontos da reforma trabalhista aprovada no governo Temer, como a do contrato de trabalho intermitente, reconhecido com um avanço nas relações entre patrões e empregados.

Mas a principal ambição de Marinho é a retrolcesso ao famigerado imposto sindical, que a história provou ser uma robusta fonte de dinheiro para manter, com raras exceções, verdadeiras máquinas de corrupção corporativa.

O PT parou no tempo e não soube se renovar. Ao lado de Lula estará um grupo de velhos companheiros, como os já anunciados Aloísio Mercadante e o caçula da turma de senhores, o manjadissimo Fernando Haddad. Essa turma vai dar trabalho.