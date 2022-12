Lula acata indicações, e MDB vai comandar ministérios das Cidades e dos Transportes O líder do partido na Câmara dos Deputados disse que Jader Barbalho Filho e Renan Filho assumirão as pastas no novo governo Lula acata indicações e MDB vai comandar ministérios das Cidades e dos Transportes

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou em acordo com o MDB nesta quarta-feira (28) para entregar ao partido os futuros ministérios dos Transportes e das Cidades.

Líder do MDB na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões Junior (MDB-AL) informou ao R7 que o senador eleito Renan Filho (MDB-AL) vai chefiar a pasta dos Transportes e que Jader Barbalho Filho, presidente do MDB no Pará, será o ministro das Cidades.

Com as indicações de Renan e Jader, o MDB terá três ministérios no futuro governo de Lula. Além deles, o petista escolheu a senadora Simone Tebet (MDB-MS) para compor a sua gestão. A parlamentar será a ministra do Planejamento.

Segundo Bulhões, Lula disse confiar nos nomes apresentados pelo MDB. "Ele falou que eram pastas estratégicas do governo e que confia nos quadros que sugerimos. O nosso intuito é colaborar politicamente e administrativamente para o governo. Temos confiança de que tudo dará certo", comentou o deputado.

O anúncio oficial dos três políticos do MDB deve ocorrer nesta quinta-feira (29), assim como o dos ministros das outras 13 pastas restantes que Lula ainda não definiu. Desde o início da semana, o petista ainda faz as rodadas finais de negociação para os cargos.

Até o momento, foram anunciados 21 ministros dos 37 que devem ocupar a Esplanada dos Ministérios. Além de Transportes, Cidades e Planejamento, faltam ser anunciadas as pastas: Povos Indígenas; Previdência; Esporte; Integração Nacional; Meio Ambiente; Minas e Energia; Comunicações; Turismo; Desenvolvimento Agrário; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Pesca; Secretaria de Comunicação Social; e Gabinete de Segurança Institucional.