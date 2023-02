Lula agradece a Biden por defesa à democracia e promete zerar desmatamento na Amazônia

A- A+

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o dos Estados Unidos, Joe Biden Ricardo Stuckert - 10.2.2023

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve uma reunião nesta sexta-feira (10) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e agradeceu ao americano pelo apoio ao Brasil após os atos de vandalismo em Brasília em 8 de janeiro e ainda se comprometeu a zerar o desmatamento na Amazônia até 2030.

Os dois se encontraram na Casa Branca, sede do governo dos EUA. Segundo Lula, os dois países têm de trabalhar juntos para evitar episódios como os registrados na Praça dos Três Poderes e também no Capitólio, sede do Congresso Nacional americano, que foi invadido e depredado em janeiro de 2021.

“Temos alguns problemas para trabalhar juntos. Primeiro, nunca mais permitir que haja um novo capítulo do Capitólio e que nunca mais haja o que aconteceu no Brasil. Uma invasão do Congresso Nacional, do palácio do presidente e da Suprema Corte”, disse Lula.

Sobre a questão climática, o presidente brasileiro fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Lula, o antecessor dele contribuiu para a alta do desmatamento e permitiu que garimpeiros atuassem em florestas e reservas indígenas do país.

“Eu assumi o compromisso que até 2030 vamos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Vamos fazer um esforço muito grande para transformar a Amazônia não em um santuário da humanidade, mas em um centro de pesquisa compartilhado com o mundo inteiro, para que a gente possa tirar proveito da riqueza da biodiversidade da Amazônia e ver se transformamos essa riqueza em melhoria da qualidade de vida para o povo que vive na Amazônia”, comentou Lula.

O chefe do Palácio do Planalto ainda destacou ser necessário estabelecer uma governança mundial mais forte para que assuntos climáticos sejam respeitados. “Não sei qual é o fórum. Se é na ONU, o G-20, o G-8, mas alguma coisa temos que fazer para que obriguem países, o nosso Congresso, os nossos empresários a acatar as decisões que nós tomamos em nível global.”

Um terceiro ponto abordado por Lula com Biden foi a questão racial. Segundo o brasileiro, é preciso proteger os direitos das minorias. “No Brasil, sobretudo os jovens negros da periferia muitas vezes são vítimas da incapacidade do Estado. A violência que existe na periferia é a ausência do Estado com políticas públicas para garantir os sonhos da juventude.”