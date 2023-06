Lula chama ministra do Turismo para reunião e pode confirmar demissão Daniela Carneiro deve deixar a pasta após cobranças do Congresso Nacional por mudanças na estrutura ministerial Lula chama Daniela Carneiro para reunião e pode confirmar demissão da ministra

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro Divulgação/Ministério do Turismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para uma reunião no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira (13). Desde o fim de maio, Daniela tem balançado no cargo após o Congresso Nacional pressionar Lula por mudanças na equipe ministerial. O encontro desta terça pode selar a saída dela da pasta.

Também vão participar da reunião o prefeito de Belford Roxo (RJ) e marido da ministra, Waguinho (Republicanos), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nessa segunda-feira (12), Padilha havia dito que não havia definição sobre uma possível troca no Ministério do Turismo.

"O União Brasil vem apresentando desejo de reformulação da representação dos seus três ministros. É absolutamente natural que um partido queira apresentar isso. Mas está na pauta discutir com o União Brasil essa reformulação. Sempre digo que o governo é igual a um rali: de vez em quando, precisa trocar o motorista, o pneu. O que importa é estar no caminho certo", acrescentou Padilha.

Daniela é considerada distante da bancada do União, com expectativa de, inclusive, abandonar o partido e migrar para o Republicanos. Além disso, o Ministério do Turismo atrai atenção pelo reforço financeiro que geralmente recebe via emendas parlamentares, sobretudo com vistas a financiar eventos.

Possível substituto

Em busca de construir uma base consolidada no Congresso Nacional, Lula já admite promover mudanças nas lideranças de pastas da Esplanada, sobretudo, para atrair o centrão, grupo político que tem sido decisivo nas votações legislativas.

O União Brasil já trabalha com outro nome para a cadeira: o deputado federal Celso Sabino (PA). A troca atende a um pedido do líder do partido na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), que esteve reunido com Lula recentemente. Também há o aval do presidente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar (PE), e de outros parlamentares da bancada.

Polêmicas de Daniela

• em janeiro, foi divulgado que Daniela usou dinheiro público para alugar um escritório pelo qual pagava um valor aproximadamente três vezes maior do que a média cobrada nos imóveis da região, em Belford Roxo, município na Baixada Fluminense que é reduto eleitoral dela. Em quatro anos, foram gastos por ela R$ 141 mil com aluguel. A despesa foi paga pela Câmara.

• também em janeiro veio à tona que Daniela havia contratado duas empresas ligadas a um ex-funcionário da Prefeitura de Belford Roxo. A contratação foi feita durante a campanha eleitoral de 2022, quando Daniela foi eleita deputada federal.

• ainda no primeiro mês do ano, tornou-se pública a ligação de Daniela à família de Juracy Alves Prudêncio, o Jura, condenado por chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. Jura é ex-sargento da Polícia Militar e foi condenado a 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio e associação criminosa. Ele já cumpriu cerca de 15 anos.

• outra polêmica ocorreu em fevereiro, quando Daniela Carneiro não participou de nenhum evento público relacionado ao Carnaval, apesar de o feriado ser o mais importante do país para o setor chefiado por ela. De acordo com a agenda oficial à época, disponibilizada pelo Ministério do Turismo, ela não teve compromissos entre o sábado e a terça-feira de Carnaval.