Lula chega a SP em jatinho de empresa de Luciano Huck  

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou neste sábado (9) a São Paulo em um jatinho, depois de passar a noite em Curitiba após deixar a prisão. Ele foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a permanência de presos enquanto o processo não é encerrado na Justiça. Lula veio do Paraná em um jatinho particular alugado de uma empresa que pertence ao apresentador Luciano Huck.

Lula participa neste sábado de um ato no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave de prefixo PP-HUC, uma alusão ao nome do apresentador de TV, pertence à Icon Táxi Aéreo e à Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos, de propriedade do apresentador Luciano Huck e de sua esposa, a também apresentadora de TV Angélica.

Pela rede social, Luciano Huck escreveu: "A aeronave faz parte da frota da Icon Taxi Aéreo, não tenho qualquer influencia para quem ela é fretada". Em um vídeo, ele esclareceu que, quando a aeronave não está em uso por ele, é disponibilizada para outros voos fretados mediante pagamento.

A assessoria do apresentador, em nota, também negou que o avião tenha sido cedido. “A aeronave faz parte da frota da Icon Taxi aéreo e por meio da empresa foi contratada para o vôo pois estava disponível na data solicitada. A agenda de locação das aeronaves é de responsabilidade da Icon Taxi Aéreo e detalhes sobre a operação apenas com a empresa”, diz a nota.

A Icon Taxi Aéreo ressaltou, por meio da assessoria de imprensa, que Luciano Huck detém 50% da aeronave e o restante pertence à empresa. Disse também que o voo poderia ter sido feito com qualquer outro jatinho, mas aquele estava disponível no momento.

Em nota, a Icon Aviation, empresa de aviação executiva do Grupo CB, disse que prestou serviço de fretamento da aeronave utilizada pelo ex-presidente Lula, no trajeto Curitiba-São Paulo. E ressaltou que a empresa de táxi aéreo possui a frota mais moderna e diversificada da América Latina, composta por 19 aeronaves de asa fixa e três de asa rotativa, e conta com 11 hangares nos principais polos de aviação executiva do Brasil: São Paulo, Sorocaba, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Em 2010, a empresa de Luciano Huck comprou um jatinho com juros subsidiados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O valor liberado foi de R$ 17,7 milhões e, segundo o apresentador, o negócio foi transparente e pago sem atrasos.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da defesa de Lula e com o Partidos dos Trabalhadores, mas ambos não retornaram as ligações e não responderam as mensagens.