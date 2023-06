Lula critica presidente do BC por Selic a 13,75%: 'Joga contra a economia brasileira' Chefe do Executivo diz que não há motivos para manutenção da taxa de juros nesse nível: 'Não existe explicação aceitável' Lula critica presidente do BC por Selic a 13,75%: 'Joga contra a economia brasileira'

A- A+

O presidente Lula (PT) em entrevista à imprensa na Itália Ricardo Stuckert/PR - 22.6.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira (22) a decisão do Banco Central de manter em 13,75% ao ano a taxa básica de juros da economia, a Selic, e criticou o presidente da entidade, Roberto Campos Neto. "Acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação, não existe explicação aceitável por que a taxa de juros está em 13,75%. Não temos inflação de demanda", afirmou Lula durante entrevista a jornalistas na Itália.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

O presidente reforçou que "é irracional o que está acontecendo no Brasil, você ter uma taxa de 13,75% com uma inflação de 5%". Ele cobrou o Senado a exigir explicações de Campos Neto, já que foi o órgão que o aprovou para chefiar o Banco Central.

"Não se trata de o governo brigar com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central é a sociedade brasileira. Foram os senadores que colocaram o cidadão lá, tem que verificar se ele está cumprindo com o que tem de cumprir. Ele tem que ser cobrado", frisou.

Apesar da forte ofensiva do governo e de empresários em prol da queda dos juros, o Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira (21) manter a Selic em 13,75% ao ano pela sétima vez seguida, desde agosto de 2022.

Leia mais: Justiça libera R$ 1,8 bilhão de atrasados a beneficiários do INSS

O comunicado do Banco Central reforçou que o órgão continua a adotar "cautela e parcimônia", mas não trouxe indicação de queda na próxima reunião, como era esperado por boa parte do mercado.

"O Comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária e relembra que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos", afirmou o BC, em nota, após a reunião do Copom.