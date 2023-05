Lula critica sanções à Venezuela e diz que bloqueios matam pessoas

A- A+

Lula e Maduro posam com as primeiras-damas Augusto Fernandes/R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas nesta segunda-feira (29) às sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia à Venezuela. Segundo ele, isso é "pior do que uma guerra" e os bloqueios "matam" crianças e mulheres. "Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra, porque na guerra, normalmente, morre soldado que está em batalha, mas o bloqueio mata crianças, mulheres, pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo", disse o presidente brasileiro em entrevista coletiva após encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Os Estados Unidos e países da Europa passaram a aplicar sanções econômicas à Venezuela como forma de retaliação pela ditadura instaurada por Maduro no país. Ele está no poder na Venezuela desde 2013.

De acordo com Lula, as sanções atrapalham o comércio internacional da Venezuela. "O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. É culpa dele? Não. É culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado", criticou.

Ataques a Guaidó

Além de condenar as sanções contra a Venezuela, Lula reclamou dos países que reconheciam o político Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Entre 2019 e 2022, ele se autodenominava presidente interino do país, em oposição ao regime de Maduro.

























O presidente do Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva , recebeu o ditador da Venezuela, Nicolas Maduro , e a primeira-dama do país caribenho, Cilia Flores, com honras de Estado nesta segunda-feira (29) no Palácio do Planalto, em Brasília. A última vez que Maduro veio ao Brasil foi em 2015

EVARISTO SA/AFP - 29.06.2023

Lula caminhou pelo palácio, na companhia da primeira-dama do Brasil, Rosangela 'Janja' da Silva, e cumprimentou apoiadores e a imprensa. Maduro está na capital federal para participar de uma cúpula dos países da América Latina

EVARISTO SA/AFP - 29.06.2023

Logo na chegada, Maduro posou com Lula para as fotos oficiais Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

Ainda hoje, Lula deverá oferecer um almoço em homenagem ao ditador e à primeira-dama venezuelana, Cilia Flores de Maduro, no Palácio Itamaraty Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

A promessa do encontro no Brasil é 'desenvolver uma agenda diplomática' para reforçar a união dos países da América do Sul Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

A princípio, os dois só conversariam na cúpula, uma vez que os encontros não estavam previstos na agenda oficial de Lula. Porém, houve uma mudança de última hora do Palácio do Planalto

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.05.2023

Os presidentes terão duas reuniões no Palácio do Planalto, sendo uma delas reservada, com a participação apenas dos dois Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023 Publicidade

"Eu briguei muito com companheiros sociais, democratas, europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo, para as pessoas que defendem a democracia, era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão [Juan Guaidó] que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela", disse Lula.

De acordo com o brasileiro, Guaidó era um "impostor". "Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de ouro em Londres e que essa reserva de ouro foi colocada sobre a guarda de Guaidó. Um impostor como presidente da República, porque não aceitaram o presidente eleito", afirmou o brasileiro.