Lula decreta luto de três dias pela morte da cantora Rita Lee

Cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira Instagram/Reprodução - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou luto oficial de três dias em todo o país pela morte da cantora Rita Lee. O decreto foi assinado nesta terça-feira (9) e será publicado em edição extra do Diário Oficial da União (D.O.U.).

"Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista. Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória", escreveu o presidente em suas redes sociais.

Para Lula, a artista ajudou a transformar a música brasileira com criatividade e ousadia. "Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você", completou.

A rainha do rock morreu, aos 75 anos, na noite dessa segunda-feira (8). Ela tratava um câncer de pulmão desde 2021. Rita morreu em casa, ao lado da família. O velório e o enterro vão acontecer nesta quarta-feira (10), em São Paulo.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, na noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", informou a família nas redes sociais da cantora.

"De acordo com a vontade de Rita, o seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", concluiu o comunicado.