Lula destina R$ 2,4 bilhões para universidades e institutos federais Anúncio ocorreu em evento com reitores e movimentos estudantis, nesta quarta; verba será para investimentos e para cobrir despesas Lula destina R$ 2,4 bilhões para universidades e institutos federais

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

Lula durante anúncio de recomposição do orçamento das universidades e institutos federais Valter Campanato/Agência Brasil - 19.04.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (19) uma recomposição de R$ 2,4 bilhões do orçamento de universidades e institutos federais. A verba será usada em ações de investimento e para cobrir despesas das instituições.

Confira como ficou a divisão do valor:

• R$ 1,32 bilhão para as universidades;

• R$ 388 milhões para os institutos; e

• R$ 730 milhões controlados pelo Ministério da Educação, para que a pasta aplique a verba em projetos que estavam sem previsão orçamentária.

A cerimônia de liberação dos recursos ocorreu no Palácio da Alvorada e teve a participação de reitores de universidades e movimentos estudantis. A recomposição do orçamento foi uma das promessas de Lula à época dos trabalhos do governo de transição.

"A universidade não é só para fazer teste e guardar na gaveta. É para ajudar a resolver os problemas sociais. Como vamos criar empregos novos, mercado de trabalho novo, sem a inteligência das universidades?", questionou o presidente durante o anúncio da medida.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a recomposição pode permitir uma melhoria na qualidade da educação do país.

"Esse é o maior patrimônio que um país pode ter: investir na educação do seu povo. Esse é o momento de mostrar que este é um governo que prioriza e vai priorizar a educação pública e de qualidade", disse o ministro.