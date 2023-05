Lula deve anunciar aumento do salário mínimo e mudanças no Imposto de Renda, neste domingo Presidente vai falar às 20h em cadeia nacional de televisão e rádio; pronunciamento está previsto para durar três minutos Lula deve anunciar aumento do salário mínimo e mudanças no Imposto de Renda, neste domingo

A- A+

Fala de Lula deve ter duração de três minutos José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará, neste domingo (30), o primeiro pronunciamento oficial em rede nacional. O anúncio será às 20h, pela televisão e pelo rádio, com transmissão ao vivo nas redes sociais.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

O tema central do pronunciamento, que deve durar três minutos, será o Dia do Trabalhador, comemorado nesta segunda-feira (1º). A expectativa é que Lula assine a medida que eleva o valor do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320.

O presidente também deve confirmar a isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas que recebem até dois salários mínimos. Caso as duas medidas entrem, de fato, em vigor, a nova faixa de isenção será de R$ 2.640. Sem correção da tabela desde 2015, atualmente a isenção está em R$ 1.903,98.

As iniciativas, que contemplam os trabalhadores, eram promessas de campanha eleitoral e foram anunciadas diversas vezes por integrantes do governo federal desde o início do mandato.

Na sexta-feira (28), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que o presidente assinará as duas medidas para que elas comecem a valer a partir de 1º de maio.

A intenção é de que, ao longo do mandato, a faixa de isenção do Imposto de Renda chegue a R$ 5.000. Para os próximos anos, a estratégia do governo é restabelecer a política de valorização permanente do salário mínimo por meio de um projeto de lei.