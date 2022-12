Lula deve indicar Carlos Lupi para o Ministério da Previdência Social

A- A+

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi André Dusek/21.01.2016/Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, deve ser escolhido para comandar o Ministério da Previdência Social no governo do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista pode confirmar a indicação nesta quinta-feira (29).

Lupi já foi deputado federal, entre 1991 e 1995, e ministro do Trabalho e Emprego, de 2007 a 2011. Desde o início de dezembro, ele vinha sendo cotado para compor a equipe de Lula. Ao R7, Lupi disse que espera o convite formal por parte do presidente eleito e afirmou estar pronto para assumir o cargo.

"Estou preparado para a luta e o desafio. É um ministério que mexe com 35 milhões de brasileiros aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC [Benefício de Prestação Continuada]. O objetivo é acabar com as filas do INSS e tratar com dignidade e respeito esse público. Encaro como um desafio", frisou Lupi.

O Ministério da Previdência Social é uma das 16 pastas cujos ministros Lula ainda não indicou oficialmente. Desde o início desta semana, o presidente eleito tem feito rodadas finais de negociação para os cargos.

Nessas conversas, o petista decidiu entregar o comando de três pastas para o MDB. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) será ministra do Planejamento, o senador eleito Renan Filho (MDB-AL) vai chefiar a pasta dos Transportes e Jader Barbalho Filho, presidente do MDB no Pará, comandará o Ministério das Cidades.

Ainda faltam ser anunciadas as pastas: Povos Indígenas; Esporte; Integração Nacional; Meio Ambiente; Minas e Energia; Comunicações; Turismo; Desenvolvimento Agrário; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Pesca; Secretaria de Comunicação Social; e Gabinete de Segurança Institucional.