Lula diz que gerar empregos será 'obsessão' do governo após os 100 primeiros dias O presidente afirmou que o governo vai investir em projetos de infraestrutura para ampliar o número de postos de trabalho Lula diz que gerar empregos será 'obsessão' do governo após os 100 primeiros dias

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônia no Palácio do Planalto Ricardo Stuckert/PR - 10.4.2023

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta segunda-feira (10) que, passados os 100 primeiros dias de governo, a gestão dele vai tratar a geração de empregos como "obsessão" a partir de agora.

"Se fazer política social nos primeiros três meses era importante, a obsessão é gerar empregos. E isso significa fazer a economia crescer. Para que a economia cresça, precisamos ter ou dinheiro do Orçamento ou financiamento. E, aí, temos que utilizar a capacidade da arrecadação do Estado, de financiamento dos bancos públicos e de construção de PPPs [parcerias público-privadas] para que empresários e governo possam, juntos, construir grandes obras que faltam para o Brasil", afirmou Lula.

As declarações do presidente foram dadas durante a entrevista ao programa Voz do Brasil que foi ao ar nesta segunda-feira (10). De acordo com Lula, uma das apostas do governo para ampliar os postos de emprego é o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"Já fizemos o PAC em 2007 e tivemos nele o maior programa de investimento em infraestrutura na história desse país. Foram milhões de empregos e milhões de obras que foram colocadas em andamento. A gente obrigava a empresa que participava do programa que contratasse trabalhador da comunidade onde iria se fazer a obra, para gerar emprego no local e distribuir renda no local. Vamos repetir isso. Fazendo isso, vamos facilitar a vida do trabalhador", comentou Lula.

Relações internacionais

Durante a entrevista, Lula falou sobre a viagem que fará à China nesta semana. Ele prometeu convidar o presidente chinês, Xi Jinping, para visitar o Brasil.

"Vamos consolidar nossa relação com a China. Vou convidar o Xi Jinping para vir ao Brasil, para uma reunião bilateral, para ele conhecer o Brasil e para mostrarmos os projetos em que temos interesse de investimento dos chineses."

Segundo o presidente brasileiro, a viagem desta semana vai servir para consolidar a relação com a China. "O Brasil tem uma belíssima relação com a China. O Brasil faz parte do Brics, e a China é o nosso principal parceiro comercial, tem bons e grandes investimentos aqui. Vamos tentar convencer os chineses a fazer mais investimentos aqui", declarou Lula.