Lula diz que governo vai bancar preço mínimo a produtores para evitar prejuízo com safras Presidente da República afirmou que agricultores terão direito a remuneração mínima para diminuir oscilações na renda Lula diz que governo vai bancar preço mínimo a produtores para evitar prejuízo com safras

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

A- A+

Lula quer remuneração mínima para produtores Ueslei Marcelino/Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (28) que o governo federal vai garantir que os pequenos produtores rurais do país recebam uma remuneração mínima para evitar que tenham a renda comprometida pelas oscilações nos preços dos alimentos no mercado.

Na política de preço mínimo aos produtores rurais, o governo federal define um valor de referência para os produtos agrícolas visando a execução de medidas que garantam uma rentabilidade mínima da produção, não caracterizando a imposição de preço ao mercado.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

“Vocês vão plantar e nós vamos garantir preço mínimo para que ninguém tenha prejuízo na sua safra. A gente não pode incentivar vocês a plantarem. Aí, vocês plantam, o preço cai e vocês não conseguem sequer pagar o que gastaram pra plantar. A gente vai tratar com muita seriedade e com muito respeito”, afirmou o presidente na cerimônia de lançamento do Plano Safra 2023/2024 da agricultura familiar.

O presidente disse também que quer que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elabore uma política de estoques reguladores para evitar que o país fique sem alimentos.

"Eu espero que agora a Conab, na mão da pequena e média agricultura, possa cuidar do estoque regulador de verdade para que a gente possa fazer com que não falte mais alimento neste país e que o preço não aumente de forma exorbitante."

Na cerimônia, Lula criticou a política armamentista liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sem citar o nome dele. Segundo o petista, "diferente de outros presidentes, não estou mandando vocês comprarem armas; quero que vocês produzam o máximo que puderem de alimentos". "A grande arma que precisamos no país é o povo de barriga cheia", completou.