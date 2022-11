Lula diz que não vai atender a todas as exigências do sistema financeiro Segundo o presidente eleito, o governo dele será responsável do ponto de vista fiscal, mas não vai se submeter ao mercado Lula diz que não vai atender a todas as exigências do sistema financeiro

O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) PETER DEJONG/Associated Press via Estadão Conteúdo - 17.11.2022

O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (18) que o governo dele terá responsabilidade fiscal sem que precise atender a todas as exigências do mercado financeiro.

"Se tiver que fazer dívida para construir um ativo novo, que se faça com responsabilidade, para que o país volte a crescer. Vou cuidar do povo brasileiro com muito respeito e autoridade. Tenho um compromisso com o povo brasileiro. Vou voltar a gerar emprego, aumentar salário mínimo todo ano, e vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal sem precisar atender a tudo o que o sistema financeiro quer", afirmou.

A declaração de Lula ocorreu durante uma entrevista a jornalistas em Portugal ao lado do primeiro-ministro português, António Costa. Ainda de acordo com o presidente eleito, não há "nenhuma razão" para as oscilações do mercado financeiro nos últimos dias pelo receio de descontrole fiscal em sua gestão.

"Já dei demonstrações de que responsabilidade fiscal a gente aprende dentro de casa. Não há nenhuma razão desse medo, dessa flutuação da bolsa. É importante que a gente apenas tome cuidado para não ser vítima da especulação. É importante que a gente saiba disso", destacou o petista.