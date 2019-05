Lula diz que 'tem um cantinho' para o amigo Zé Dirceu na PF de Curitiba O ex-presidente lamentou a ordem de prisão do ex-ministro José Dirceu, mas brincou com o fato de o correligionário ser levado para o mesmo prédio

O ex-presidente, que está preso em Curitiba A8SE

Preso há mais de um ano na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba - desde 7 de abril do ano passado -, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a ordem de prisão do ex-ministro José Dirceu, mas brincou com o fato de o correligionário ser levado para o mesmo prédio.

"O presidente Lula lamentou a prisão do José Dirceu, mas fez uma brincadeira, coisa de amigo, dizendo que, se Dirceu quiser, tem um cantinho para ele", disse o ex-deputado Wadih Damous (PT-RJ), que integra a defesa de Lula.

Dirceu está a caminho da PF em Curitiba onde deveria ter se apresentado às 16h.

Nesta quinta-feira (16), o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) negou recurso de Dirceu e a Justiça Federal em Curitiba determinou sua prisão.

Dirceu vai cumprir pena de 8 anos e 10 meses pela segunda condenação na Lava Jato.

