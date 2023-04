Lula e ministros fazem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de ataque em Blumenau

A- A+

Presidente Lula e ministros do governo em minuto de silêncio pela morte de crianças em SC Ricardo Stuckert - 5.4.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros do governo dele fizeram um minuto de silêncio no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (5) em respeito às crianças que foram assassinadas em uma creche de Blumenau (SC) nesta manhã.

O chefe do Executivo condenou a ação do homem de 25 anos responsável pelo crime, que usou um machado para tirar a vida de quatro crianças. "Hoje é um dia que deixa todos nós seres humanos enojados. Uma figura que parece ser humana, pois tem cabeça, braços, pernas e olhos, cometeu uma monstruosidade. Todos nós que somos pais, avós, mães e tios jamais imaginávamos que isso pudesse acontecer", afirmou o presidente.

"Essa figura humana, que não tem nada de humano, deve ter vindo de outro planeta, o planeta do ódio. Esse cidadão teve a pachorra de matar quatro crianças com machadadas numa creche. Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parente sabe que não tem palavra. Mas acho que era importante esse gesto nosso", completou o presidente.

O caso de Blumenau fez com que o governo federal anunciasse a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar uma política nacional de combate à violência nas escolas de todo o país. Uma das primeiras ações do Executivo será repassar R$ 150 milhões a estados e municípios para o fortalecimento do serviço de segurança nos arredores de instituições de ensino.

Além disso, o Executivo vai reforçar o monitoramento de ameaças de ataques a escolas que são feitas na internet, inclusive na deep web, camada da rede que não é acessível por meio de mecanismos de busca na internet. Para isso, serão alocados mais 50 policiais da Diretoria de Operações, com base em Brasília — atualmente, dez trabalham com isso, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.