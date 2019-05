"Lula está apaixonado e vai se casar", diz Bresser-Pereira

Fabíola Perez, do R7

O ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira afirmou no sábado (18), em uma publicação em suas redes sociais, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está apaixonado e vai se casar assim que deixar a prisão.

Bresser-Pereira escreveu que visitou Lula na quinta-feira (16) e que o ex-presidente estaria em ótima forma física e psíquica. "Sua grande grande preocupação agora é com a defesa da soberania - com a união dos brasileiros para defender o Brasil e seu povo contra isso que está aí."

Segundo o ex-ministro, sua maior demanda é a de ter reconhecida sua inocência. Ao deixar a prisão, Bresser-Pereira afirma que o primeiro projeto de Lula é se casar.

Bresser-Pereira escreveu ainda que o ex-presidente tem como projeto negociar "um grande acordo nacional em defesa dos trabalhadores e das empresas - em defesa da soberania necessária para a retomada do desenvolvimento."

No plano internacional, o ex-presidente teria dito a Bresser-Pereira que é contra qualquer intervenção na Venezuela, "mas que é preciso reconhecer os erros de Maduro e do próprio Chávez". Lula teria dito ainda que "muitas vezes aconselhou Chávez, que era uma pessoa ótima, mas cabeça-dura. Ouvia os conselhos com atenção, mas não os seguia."

Bresser-Pereira disse na rede social que Lula estava mais interessado em discutir a crise atual do que ideias. "Disse-me que quando sair da prisão, vai me convidar para um almoço só para me ouvir falar sobre câmbio."

O ex-ministro disse que a política brasileira precisa de "um líder sem ressentimentos como é Lula."