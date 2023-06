Lula evita dizer se Venezuela é uma ditadura, mas pede respeito a Maduro Segundo o presidente, quem não concorda com o governo de Maduro tem de derrotá-lo nas urnas para mudar situação do país Lula evita dizer se Venezuela é uma ditadura, mas pede respeito a Maduro

Lula recebeu Maduro em Brasília no mês passado Ricardo Stuckert/PR - 29.5.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta quinta-feira (29) sobre o regime de Nicolás Maduro na Venezuela e disse que o ditador merece mais respeito, apesar de o governo dele ser conhecido por episódios de violação de direitos humanos, censura à imprensa e prisão a opositores. Lula evitou dizer se a Venezuela é uma democracia, mas destacou que a situação política do país não pode sofrer interferência de outras nações.





























O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , ditador que comanda o país desde 2012 e tem mandato até 2025, foi o primeiro presidente a chegar à sede do Ministério das Relações Exteriores para participar da cúpula sul-americana nesta terça-feira (30) em Brasília André Borges/EFE - 30.05.2023

Do lado de fora do Palácio Itamaraty, local do encontro com Lula e diversos presidentes da América do Sul, alguns venezuelanos se reuniram para protestar contra as condições que os compatriotas enfrentam no país vizinho, comandado por Maduro Sergio Lima/AFP – 30.05.2023

Com faixas, o grupo destacava: 'Repressão + censura + tortura = democracia?'. A mensagem é endereçada também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que o país é uma 'democracia' e é alvo de uma 'narrativa política' Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo – 30.05.2023

Maduro chegou ao encontro e caminhou ao lado do presidente da Bolívia, Luis Arce André Borges/EFE - 30.05.2023

Maduro não fez declarações ao entrar no Itamaraty, onde foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que convocou o encontro regional com o intuito de discutir alternativas para a retomada do processo de integração regional Ton Molina/Futura Press/Estadão Conteúdo – 30.05.2023

Além de Maduro, a cúpula de Brasília também conta com a presença dos presidentes da Argentina, Alberto Fernández; da Bolívia, Luis Arce; do Chile, Gabriel Boric; da Colômbia, Gustavo Petro; do Equador, Guillermo Lasso; da Guiana, Irfaan Ali; do Paraguai, Mario Abdo Benitez; do Suriname, Chan Santokhi; e do Uruguai, Luis Lacalle Pou

Sergio Lima/AFP – 30.05.2023

De acordo com o cronograma divulgado, cada um dos presidentes falará em uma primeira plenária. Após o almoço, eles realizarão uma sessão totalmente fechada, definida como 'Diálogo entre Presidentes' André Borges/EFE - 30.05.2023

O encerramento está marcado para 18h. Alguns presidentes retornarão a seu país e outros participarão de um jantar que Lula oferecerá no Palácio da Alvorada

Evaristo Sa/AFP – 30.05.2023 Publicidade

“O conceito de democracia é relativo. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país”, afirmou Lula durante entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul.

O presidente criticou os países que chegaram a reconhecer o político Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Entre 2019 e 2022, ele se autodenominou presidente interino do país, em oposição ao regime de Maduro.

“O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tinha sido eleito. Se a moda pega, não tem mais garantia da democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas”, frisou Lula. “Quem quiser derrotar o Maduro, o derrote nas próximas eleições. Derrote e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver eleição honesta, a gente fala”, completou.

Na entrevista, Lula defendeu que o Brasil financie obras em outros países. A prática foi comum nos dois primeiros governos dele, mas algumas nações não pagaram pelos empréstimos, entre elas a Venezuela, que tem um débito de cerca de R$ 3,5 bilhões. Cuba, com R$ 1,22 bilhão, e Moçambique, que deve R$ 628 milhões, são outros países que precisam acertar as contas com o Brasil.

“Quando a gente financia uma obra no exterior, a gente está exportando engenharia, máquinas. E a gente está ganhando muito dinheiro além do que a gente vai receber. A Venezuela não pagou [o empréstimo] porque o Brasil fechou as portas para Venezuela. Foram praticamente quatro anos sem relação”, disse ele, culpando o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo calote da Venezuela.

“Ele [Maduro] vai acertar o pagamento da dívida. Cuba vai acertar e todos vão, porque todos são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil. O Brasil é um país muito grande, tem a maior população [da América do Sul], é o mais rico. Se o Brasil não ajudar outros países, como que vai ficar [o continente]?”, completou.