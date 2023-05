Lula participa da coroação do rei Charles 3º neste sábado, em Londres

Entre muitos acontecimentos importantes, o ano de 2022 foi marcado pelo falecimento da rainha Elizabeth 2ª. No entanto, antes de morrer, a monarca britânica quebrou recordes, completou sete décadas no trono britânico e se tornou a governante mais longeva do país. Relembre o último ano da soberana



Rainha Elizabeth 2ª completa 70 anos no trono britânico



Em 6 de fevereiro, a rainha Elizabeth 2ª alcançou o marco histórico de 70 anos de reinado. A soberana era a única monarca em exercício do mundo com tal longevidade e não programou nada especial para a ocasião.



Tradicionalmente, a data é um dia de descanso para Elizabeth 2ª em sua propriedade de Sandringham, pois marca, ao mesmo tempo, a ascensão dela ao trono, em 1952, com apenas 25 anos, e a morte de seu pai, o rei George 6º. No entanto, para celebrar o Jubileu de Platina, ou seja, 70 anos no trono britânico, a Casa Real anunciou quatro dias de grandes festejos em todo o país para o início de junho Alastair Grant/Pool via Reuters - 18.11.2009

Rainha Elizabeth testa positivo para Covid-19



No fim de fevereiro, a monarca britânica testou positivo para a Covid-19, mas apresentou apenas sintomas 'leves', comparáveis aos de um resfriado. Apesar disso, a rainha passava por problemas de saúde registrados desde outubro, o que fez com que suas aparições públicas fossem menos frequentes

Daniel Leal/AFP - 10.5.2019

Rainha Elizabeth 2ª se torna a terceira monarca com mais tempo no trono



No dia 9 de maio, a rainha Elizabeth 2ª atingiu um novo marco e tornou-se a terceira monarca com o reinado mais longo do mundo. Com 70 anos e 92 dias no trono britânico, ela ultrapassou Johan 2º de Liechtenstein, que reinou por 70 anos e 91 dias, até a morte dele, em fevereiro de 1929 Suzanne Plunkett/Pool/AFP - 27.5.2015

Rainha Elizabeth 2ª se torna a monarca com o segundo reinado mais longo



Apenas 34 dias depois de se tornar a terceira monarca com mais tempo no trono, no dia 13 de junho, a monarca britânica superou o rei Bhumibol Adulyadej, da Tailândia — que reinou de 1946 até sua morte, em outubro de 2016, e acumulou 70 anos e 126 dias no posto —, e se tornou a rainha com o segundo reinado mais longo Reprodução/Twitter @theroyalfamily

Rainha Elizabeth 2ª completa 96 anos



Em 21 de abril, a rainha Elizabeth 2ª completou 96 anos. No entanto, a monarca não teve uma festa à altura do cargo no dia do aniversário, pois a data sempre era comemorada em junho, no Trooping the Colour, uma parada na qual a soberana britânica desfilava ao lado da Infantaria do país

Joe Giddens/Reuters - 5.2.2022

Pedaço de bolo do casamento da rainha Elizabeth 2ª vai a leilão



Na primeira metade de julho, um pedaço do bolo do casamento de Elizabeth 2ª e Philip foi a leilão no Reino Unido. A fatia do bolo do evento da família real, feito em 1947 com ingredientes de diversos países, foi leiloada com a caixa original, com lances que começaram entre R$ 1.200 e R$ 2.400.



Especialistas acreditam que o bolo levou 700 ovos, 15 litros de rum, 27 kg de manteiga, 24 kg de açúcar, 34 kg de farinha, 80 limões e laranjas, 136 kg de frutas secas e nozes, entre outros itens

Reprodução/Instagram @theroyalfamily

Rainha Elizabeth 2ª nomeia oficialmente Liz Truss como primeira-ministra do Reino Unido



No dia 6 de setembro, a rainha Elizabeth 2ª nomeou oficialmente Liz Truss como a nova primeira-ministra do Reino Unido em uma cerimônia na residência da monarca em Balmoral, na Escócia.



A transferência de poder geralmente acontece no Palácio de Buckingham, em Londres, a menos de dez minutos de carro de Downing Street. Neste ano, entretanto, devido aos problemas de mobilidade da soberana, de 96 anos, a cerimônia ocorreu na casa escocesa

JANE BARLOW/AFP - 06.09.2022

Rainha Elizabeth 2ª felicita brasileiros pelo Dia da Independência



Em 7 de setembro, a rainha Elizabeth 2ª parabenizou o presidente Jair Bolsonaro e enviou felicitações ao povo brasileiro pelos 200 anos da Independência do Brasil. A mensagem foi divulgada pela embaixadora interina da Grã-Bretanha em Brasília, Melanie Hopkins, em sua conta no Twitter.



Na mensagem, a rainha recordou a viagem que fez ao Brasil em 1968: 'Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos' Frank Augstein/Pool/AFP - 5.6.2022

Morre a rainha Elizabeth 2ª



Após sete décadas no trono, em 8 de setembro, a rainha Elizabeth 2ª morreu, aos 96 anos, de causas naturais. Ela estava em seu castelo, em Balmoral, na Escócia, onde passava férias desde julho.



A soberana foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido, visitou mais de cem nações e participou de mais de 21 mil cerimônias

Peter Nicholls/Reuters - 27.5.2015

Rainha Elizabeth 2ª é homenageada ao redor do mundo



Turistas e súditos se aglomeraram em frente ao Palácio de Buckingham para levar flores e honrar a memória da rainha Elizabeth 2ª. A notícia da morte da monarca gerou comoção entre os britânicos. Diversos buquês também foram deixados nas proximidades do castelo de Balmoral, na Escócia, onde a soberana faleceu.



Além disso, o edifício oficial de Tel Aviv foi iluminado com as cores da bandeira do Reino Unido, foram colocadas flores e velas em frente à embaixada do Reino Unido em Berlim, e bandeiras do Reino Unido, da Ucrânia, da Escócia, dos Estados Unidos e da União Europeia foram hasteadas a meio mastro como forma de homenagear Sua Majestade Loic Venance/AFP - 12.9.2022

Caixão de Elizabeth 2ª chega à Inglaterra e é recebido por autoridades



Cinco dias após a morte de Elizabeth 2ª, no dia 13 de setembro, o caixão com o corpo da monarca chegou a Londres, na Inglaterra, onde ficou durante o velório da rainha, que foi aberto ao público.



A então primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, aguardou o pouso do avião na base aérea de Northolt juntamente com homens da Força Aérea Real, a princesa Anne e o marido dela, Timothy Laurence

Ben Stansall/Pool/AFP - 13.9.2022

Súditos enfrentam fila de 7 km para ver caixão da rainha Elizabeth 2ª



Após a chegada do caixão de Elizabeth 2ª a Londres, no dia 15 de junho, súditos da monarca enfrentaram uma fila de 7 km, na margem do rio Tâmisa, em direção a Westminster Hall, para se despedir dela.



Cerca de 750 mil pessoas passaram pelo trajeto, que se estendia por pontos de referência da cidade, e esperaram horas para passar pelo caixão da rainha e prestar as últimas homenagens antes do funeral

Carl de Souza/AFP – 15.09.2022

Funeral da rainha Elizabeth 2ª



Após 11 dias de luto nacional, no dia 19 de setembro, o funeral da rainha Elizabeth 2ª ocorreu na Abadia de Westminster. O caixão foi visitado por cerca de 400 mil pessoas, entre elas mais de cem chefes de Estado e membros da realeza de todo o mundo.



O corpo da monarca depois foi transportado ao castelo de Windsor para uma cerimônia privada com membros da família real e sepultado com o duque de Edimburgo, na capela memorial do rei George 6º

Chip Somodevilla/Pool via Reuters - 19.9.2022

Foto da lápide da rainha Elizabeth 2ª é oficialmente divulgada



Cinco dias após o enterro da monarca, no dia 24 de setembro, a lápide de Elizabeth 2ª foi oficialmente revelada, com a divulgação de uma foto pelo Palácio de Buckingham.



Localizada precisamente no memorial de George 6º, pai da rainha, que faleceu em 1952, a nova lápide traz o nome dos pais dela — o rei e a rainha-mãe Elizabeth (1900-2002) —, e a partir de agora o da soberana e o do marido, Philip (1921-2021)

Royal Collection Trust/AFP - 24.9.2022