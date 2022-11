Lula se encontra com Alexandre de Moraes no TSE O presidente da corte foi o responsável por conduzir o processo eleitoral brasileiro Lula se encontra com Alexandre de Moraes no TSE

A- A+

Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília Flipar - Arquivo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra na tarde desta quarta-feira (9) com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Moraes foi o responsável por conduzir o processo eleitoral. Durante a campanha e os dias de votação, Moraes criticou o compartilhamento de informações falsas, determinou a derrubada de perfis nas redes sociais de pessoas que colocaram em dúvida, sem provas, a segurança das eleições.

Além disso, o magistrado conseguiu apoio para aprovar na corte uma resolução que aumentou o poder de polícia do TSE. A resolução, que tem recebido críticas, ainda está em vigor e vem sendo usada nas últimas semanas para tirar do ar perfis e publicações que colocam em dúvida o resultado da eleição.

Lula chegou no tribunal por volta das 17h, após ter se reunido com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e demais membros da corte.

No Supremo, Lula ouviu declarações que demonstraram preocupação com investimentos em educação e meio ambiente.

Reunião com Lira

Mais cedo, o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O objetivo principal foi alinhar a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Transição.

Lula estava acompanhado do vice e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin. Na reunião também estavam alguns parlamentares petistas, peças importantes da equipe de transição e articuladores junto ao Congresso. São eles: Reginaldo Lopes (MG), José Guimarães (CE), Odair Cunha (MG), Alencar Santana (SP), Gleisi Hoffmann (PR), além do coordenador técnico da equipe de transição, Aloizio Mercadante (SP).

Lula chegou com a segurança reforçada após ter sido recebido em Brasília com protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e não falou com a imprensa.

Além de servir à discussão da PEC da Transição, proposta que visa abrir créditos além dos previstos no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), a reunião é uma primeira aproximação do futuro governo com lideranças do Congresso.

Depois de falar com Lira, o presidente eleito se reuniu, também, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Logo após o resultado da eleição presidencial, em 30 de outubro, Pacheco disse que o Brasil entra em um "novo ciclo de união e responsabilidade dos mandatários" e que o Senado está disposto a dialogar com a equipe de transição do petista.

"O Congresso Nacional está pronto para que os projetos de interesse nacional sejam apreciados, sempre com critério, juízo crítico, independência, mas com espírito de colaboração", comentou.

Na terça-feira (8), Lira já havia recebido Alckmin e lideranças petistas na residência e se mostrou aberto a pautar e negociar a aprovação da PEC. Antes, o presidente da Câmara esteve no Palácio da Alvorada para se reunir com Bolsonaro.