Lula se reúne com Arthur Lira em Brasília nesta quarta-feira

Arthur Lira e Lula durante encontro em Brasília no começo do mês Ricardo Stuckert

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reúne nesta quarta-feira (30) com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP). O encontro ocorre no hotel em que Lula está hospedado em Brasília. A conversa acontece em meio à discussão sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que discute alterações no orçamento previsto para 2023.

Entre as medidas pretendidas pela próxima gestão do Executivo está a retirada dos recursos do programa Bolsa Família do teto de gastos, que limita investimentos do governo federal durante o ano. Além de Lira, durante a tarde, Lula deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A proposta já recebeu as 27 assinaturas necessárias para começar a tramitar no Senado e deve ser tema de uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima semana. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Lula disse a Lira que ambos deveriam esquecer as divergências do passado e manter um diálogo cada vez mais forte e consolidado.

Arthur Lira, por sua vez, disse que a tendência é que a PEC seja aprovada rapidamente pela Câmara, sem grandes dificuldades.

Ao todo, a proposta retira R$ 195 bilhões do teto de gastos, a maioria dos recursos destinados a manter o Bolso Família em R$ 600, mais R$ 150 por filho.