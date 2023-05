Lula se reúne com o presidente da Argentina para tratar de 'pacote de socorro ao país' Presidente brasileiro é amigo de Alberto Fernández; país vizinho enfrenta crise econômica, com inflação anual superior a 100% Lula se reúne com o presidente da Argentina para tratar de 'pacote de socorro ao país'

Lula e Alberto Fernández são amigos pessoais Ricardo Stuckert/PR - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta terça-feira (2) com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Os dois jantarão juntos em Brasília para tratar de um possível pacote de medidas de socorro ao país vizinho, como publicou a colunista do R7 Christina Lemos.

O jantar foi marcado durante uma chamada de vídeo de 45 minutos entre os dois chefes de Estado, na última quinta-feira (27), ocasião em que ambos "ressaltaram a importância de aprofundar os laços de fraternidade e o comércio bilateral", entre outros temas, segundo o governo argentino.

O presidente Lula quer que o Brasil promova um gesto de solidariedade internacional. Ele é amigo pessoal de Alberto Fernández, que enfrenta uma grave crise fiscal e monetária, com inflação anual superior a 100%.

Entre as medidas estudadas pelo governo brasileiro está a liberação de uma linha especial de crédito do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que vai facilitar as exportações brasileiras para a Argentina. Outro tema sobre a mesa é a vinculação do gasoduto Vaca Muerta com a rede que abastece o Sul do Brasil. Para concluir a obra antes do fim do mandato dele, neste ano, Fernández precisa de um financiamento na casa dos 700 milhões de dólares.

Até mesmo um cargo para o futuro ex-presidente é cogitado por Lula. Fernández não disputará um novo mandato para governar a Argentina e pode vir a presidir a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) — organismo que Lula pretende reativar. O país vizinho terá eleições presidenciais em 22 de outubro.