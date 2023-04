Lula vai ao Maranhão neste domingo de Páscoa sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai sobrevoar neste domingo de Páscoa (9) a região de Trizidela do Vale, no Maranhão, atingida pelas fortes chuvas desde março. A visita é uma demanda do governador do estado, Carlos Brandão (PSB), que deve acompanhar o voo.

"Vamos sobrevoar municípios e verificar in loco quais necessidades ainda precisam de atenção", detalhou Brandão. O compromisso foi confirmado pelo Palácio do Planalto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que vai acompanhar o presidente Lula na visita à região do Mearim. Ele é ex-governador do estado.

Há ainda previsão de uma coletiva de imprensa após o voo, que será realizada no aeroporto de Bacabal (MA). "Temos assistido as famílias atingidas pelas fortes chuvas. E vamos continuar dando todo o suporte necessário", completou o governador.

O presidente @LulaOficial atendeu nosso chamado e vai conosco a cidades afetadas pelas enchentes, neste domingo, para acompanhar de perto a situação no Maranhão. Vamos sobrevoar municípios e verificar in loco quais necessidades ainda precisam de atenção. — Carlos Brandão  (@carlosbrandaoma) April 8, 2023

Segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão, são mais de 60 municípios em estado de emergência. Mais de 35 mil maranhenses foram afetados, sendo que 7.500 deles estão sem abrigo. De acordo com a corporação, seis mortes já foram confirmadas em decorrência dos desabamentos e enchentes em diversos lugares desde que as chuvas começaram, em março.