Lula vai de Rolls-Royce para posse no Congresso Nacional Veículo aberto é tradicionalmente utilizado na posse presidencial; novo chefe de Estado é acompanhado pelo vice Lula vai de Rolls-Royce para posse no Congresso Nacional

O presidente Lula, Janja, Lu Alckmin e o vice Geraldo Alckmin no Rolls-Royce RecordNews/Reprodução - 1º.1.2023

O novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desfila no Rolls-Royce presidencial pela Esplanada dos Ministérios desde as 14h30, quando partiu da Catedral Metropolitana de Brasília. O petista e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), juntamente com as esposas (Janja da Silva e Lu Alckmin), seguem em direção ao Congresso Nacional para a posse institucional, marcada para as 15h.

No Congresso, Lula chega pela rampa, atravessa o Salão Negro e segue para o plenário da Câmara, onde ocorre a cerimônia. Juntos, Lula e Alckmin serão recebidos por volta das 14h40 pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ainda na rampa do Congresso.

O início da sessão de posse será marcado pela execução do Hino Nacional. Em seguida, Lula faz o compromisso constitucional e assina o termo de posse, assim como Alckmin.

O presidente fará, então, o primeiro pronunciamento à nação ao ser empossado. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, discursará logo depois. A sessão será encerrada e Lula seguirá para a área externa do Congresso, onde lhe serão prestadas honras militares. Na sequência, o petista segue para o Palácio do Planalto, onde vai receber a faixa presidencial e também discursará.

Depois, Lula segue para o Ministério das Relações Exteriores para se encontrar com os chefes de Estado de outros países. Segundo a equipe do petista, ao menos 23 autoridades devem participar do evento.