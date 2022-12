Lula vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos antes da posse O presidente eleito já esteve com líderes internacionais na COP27, no Egito, e se encontrou com o presidente de Portugal Lula vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos antes da posse

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Saul Loeb/AFP - 16.11.2022

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes do Natal. Quem afirma é o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad, cotado para o Ministério da Fazenda do próximo governo.

De acordo com Haddad, o presidente da China, Xi Jinping, também convidou Lula para uma visita antes mesmo da posse. Há ainda a possibilidade de Lula visitar a Argentina para se encontrar com Alberto Fernández.

O presidente eleito já fez uma rodada internacional com chefes de estado em novembro. Foi convidado pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, para a COP27 e, posteriormente, esteve em Portugal com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa.

O ex-ministro falou sobre as viagens ao ser perguntado se 2023 será um ano difícil para os brasileiros. Ele se disse ofimista e afirmou que o resultado das eleições deu "um choque de credibilidade" ao país.

“A eleição do Lula está atraindo a atenção de investidores estrangeiros. O presidente deve se reunir com o presidente Biden nos Estados Unidos antes da posse. Existem muitos convites de grandes potências para encontrá-lo ou conversar virtualmente. O presidente vai concluir o ano tendo conversado com as grandes potências do mundo e na melhor perspectiva para o Brasil”, disse.