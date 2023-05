Lula viaja nesta semana para coroação do rei Charles 3º, em Londres Presidente brasileiro vai se encontrar também com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, durante a viagem Lula viaja nesta semana para a coroação do rei Charles 3º, em Londres

Lula vai a Londres acompanhar a coroação do novo rei JuanJo Martín/EFE - 26.4.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar, no próximo sábado (6), da cerimônia de coroação de Charles 3º como rei do Reino Unido. O evento vai ocorrer em Londres e deve contar com a presença de mais de 2.000 autoridades.

A viagem estava sendo preparada pelo Ministério das Relações Exteriores desde o início de abril. Ainda não está fechada a data de embarque, que deve ocorrer entre quinta-feira (4) e sexta-feira (5).

Charles 3º sucedeu à rainha Elizabeth 2ª após sua morte, em setembro de 2022. Os atos da coroação devem durar cerca de três dias. Além do tradicional desfile, a cerimônia vai contar com um show noturno e uma "refeição nacional", entre outras iniciativas.

Durante a viagem, Lula deverá se encontrar com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. O político substituiu Liz Truss no fim do ano passado, quando ela renunciou após ter ficado apenas 45 dias no cargo.

Morte de Elizabeth 2ª

Em setembro do ano passado, a rainha Elizabeth 2ª morreu, aos 96 anos, em seu castelo em Balmoral, na Escócia, onde passava férias. Ela ocupou o trono por mais de 70 anos e foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido.

Um dos últimos compromissos oficiais de Elizabeth 2ª ocorreu dois dias antes de sua morte, quando nomeou a ex-primeira-ministra Liz Truss. Ela chegou a posar para uma foto com a então mandatária. Em 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, a monarca mandou uma mensagem aos brasileiros.

No início de março, Lula e o rei Charles 3º conversaram por telefone. "Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática e a proteção do meio ambiente", disse o presidente brasileiro à época.

Produtos brasileiros no Reino Unido

Em 19 de abril, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou de uma reunião de trabalho com a secretária de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, Thérèse Coffey, em Londres.

Durante o encontro, foram tratadas as propostas de abertura de novos mercados para os produtos brasileiros, em especial as carnes. O governo argumenta que o país tem potencial para aumentar sua participação como exportador de produtos. Atualmente, o Reino Unido importa quase 50% dos alimentos e das bebidas que consome.