Macapá: PF apreende R$ 30 mil que seriam para compra de votos

Do R7

Polícia apreendeu R$ 30 mil que seriam usados para compra de votos Divulgação/PF

A Polícia Federal cumpriu na manhã deste sábado (19) em Macapá (AP), um mandado de busca e apreensão no bairro Santa Rita para averiguar possível compra de votos nas eleições municipais. Os policiais encontraram em uma casa R$ 30 mil com indícios que seria destinado para compra de votos e uma arma de fogo com numeração raspada, além de munições.

Neste domingo (20) os eleitores de Macapá vão votar no segundo turno das eleições municipais, que foram adiadas por causa da crise energética ocorrida em novembro. Disputam as eleições os candidatos Joziel (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania).

Amanhã é o segundo turno da eleição municipal em Macapá. A disputa eleitoral havia sido adiada por conta do apagão que atingiu o estado do Amapá. Veja os números da pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV #JornalDaRecord #JR24H pic.twitter.com/nyHH6qEMIA — Jornal da Record (@jornaldarecord) December 19, 2020

A PF recebeu denúncia de que no local funcionava uma espécie de comitê eleitoral em que ocorriam movimentações suspeitas de entrada e saída de supostos cabos eleitorais com mochilas, com o fim de compra de votos.

Um ex-policial militar de 50 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, e conduzido para a sede da Polícia Federal, onde ficará à disposição da Justiça, e se condenado poderá cumprir pena de até 6 anos de reclusão.