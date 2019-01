Eugenio Goussinsky, do R7

Macri envia mensagem de felicitações a Bolsonaro Presidente argentino não compareceu à posse, mas virá ao Brasil no próximo dia 16 para um encontro com o novo presidente brasileiro macri, mensagem, posse bolsonaro

Maurício Macri irá se encontrar com Bolsonaro Reprodução/Facebook - Casa Rosada - 13.11.2018

Por estar de férias, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, não compareceu à posse de Jair Bolsonaro.

Ele enviou o Ministro das Relações Exteriores argentino, Jorge Faurie. Macri deverá vir ao Brasil no próximo dia 16 para um encontro com o novo presidente do país.

Leia mais: Bolsonaro assume Presidência com discurso pela ordem

O mandatário argentino, porém, enviou uma mensagem ao brasileiro pelo Twitter, mostrando estar disposto a conversar sobre uma agenda bilateral e sobre o fortalecimento do Mercosul.

"Quero lhe enviar meus melhores desejos a Jair Bolsonaro no dia em que ele assume como presidente do Brasil. Confio que nossos governos segurião colaborando para a prosperidade dos nossos povos."

Em outubro último, a declaração do novo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Mercosul não seria prioridade para o governo brasileiro foi encarada com naturalidade por Faurie. Nesta terça-feira em Brasília, ele manteve o tom conciliador e destacou a importância de uma reformulação no bloco.

"O Mercosul é um acordo com mais de 30 anos de existência e teremos que reinterpretá-lo à luz do nosso tempo”.

Galeria: Veja fotos da cerimônia de posse de Bolsonaro em Brasília