Mãe de deputado Cleber Verde é achada morta em fazenda do MA

O deputado federal Cléber Verde (Republicanos), com a mãe, Maria da Graça Reprodução/Twitter

A mãe do deputado federal Cleber Verde (Republicanos-MA), Maria da Graça Cordeiro Mendes, de 70 anos, foi encontrada morta, após a fazenda onde ela estava ter sido invadida, na zona rural da cidade de Turiaçu, no Maranhão.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, Maria da Graça teria sido vítima de arma branca, além de apresentar ferimentos de agressão na cabeça.

O marido dela e pai do deputado federal, Jesuino Cordeiro Mendes, foi localizado com vida, em uma região próxima da fazenda. Ele também teria sido ferido com arma branca durante a invasão da fazenda, e provavelmente tentou fugir, segundo as primeiras informações da secretaria.