Magistrados prestigiam abertura do Judiciário, posse do CSM e da EPM Cerimônia ocorreu na manhã desta terça-feira (4) e contou com a presença de representantes dos três Poderes

Magistrados se reuniram na manhã desta terça-feira (4), no Palácio da Justiça, no centro de São Paulo, para prestigiar a Abertura do Ano Judiciário de 2020, a sessão solene de posse do CSM (Conselho Superior da Magistratura) e da Diretoria da Escola Paulista da Magistratura.

Os novos dirigentes do TJSP e os da EPM foram eleitos, com recorde de votos válidos, em dezembro último, na primeira eleição totalmente virtual, para os cargos de direção e cúpula do Poder Judiciário paulista e exercerão as atividades durante o biênio 2020/2021.

Ovacionado pelos presentes, o Des. Geraldo Pinheiro Franco, em seu discurso de posse, falou em fortalecer o Judiciário de São Paulo, valorizando cada vez mais os juízes e servidores.

Também disse que uma das prioridades da sua gestão será oferecer um serviço cada vez melhor aos cidadãos.

“Somos prestadores de serviços e precisamos ter muito claro em mente que o Estado nos investiu de Poder para que cuidemos do cidadão e viabilizemos a paz social. Para tanto, precisamos investir no crescimento do Judiciário a fim quem possa cumprir seu papel constitucional. Nas mãos dos juízes, o povo entrega sua liberdade e a garantia dos seus direitos”, disse o presidente do TJ-SP.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes estiveram na solenidade. Em seu discurso, Toffoli destacou a relevância do TJ-SP, o maior tribunal do país, e falou da importância da Justiça Estadual no atendimento das demandas da população.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, e o governador João Doria também discursaram e, assim como Pinheiro Franco, destacaram a sintonia entre Judiciário, Legislativo e Executivo em São Paulo.

Conselho Superior da Magistratura (biênio 2020/2021):

Desembargadores Geraldo Francisco Pinheiro Franco (presidente), Luis Soares de Mello (vice-presidente), Ricardo Mair Anafe (corregedor-geral da Justiça) e os presidentes Guilherme Gonçalves Strenger (Seção de Direito Criminal), Paulo Magalhães da Costa Coelho (Seção de Direito Público) e Dimas Rubens Fonseca (Seção de Direito Privado).

Escola Paulista da Magistratura (biênio 2020/2021):

Desembargadores Luís Francisco Aguilar Cortez (diretor), Milton Paulo de Carvalho Filho (vice-diretor), Renato Rangel Desinano e Dácio Tadeu Viviani Nicolau (Seção de Direito Privado); Moacir Andrade Peres e Luciana Almeida Prado Bresciani (Seção de Direito Público); Fernando Antonio Torres Garcia e Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha Filho (Seção de Direito Criminal) e Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa (juiz de entrância final).