Maguito Vilela segue com sedação leve e períodos de despertar Prefeito eleito de Goiânia pelo MDB está internado desde o dia 27 de outubro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar a covid-19

Na imagem, prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) Becker/Futura Press/Folhapress - 09.10.2020

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com sedação leve e já com períodos de despertar.

De acordo com boletim médico divulgado neste domingo (20) pelo hospital, Vilela mantém diálise contínua e quadro hemodinâmico estável.

"Segue com sedação leve, já com alguns períodos de despertar, traqueostomizado em ventilação mecânica com bom controle da oxigenação, mantem diálise continua e quadro hemodinâmico estável", afirma o boletim.

Histórico

Vilela, que também é ex-governador goiano, está internado no Albert Einstein desde o dia 27 de outubro, após ser infectado pelo novo coronavírus. O tratamento o fez perder parte da campanha pela prefeitura da capital do seu estado de origem.

No dia 30 de outubro, a equipe médica decidiu pela intubação do paciente pelo quadro de insuficiência respiratória. Ele evoluiu bem, foi extubado no dia 8 de novembro, mas voltou a ser intubado em razão de uma piora do quadro pulmonar (inflamatória e infecciosa), seguindo em ventilação mecânica invasiva.

Já no dia 17 de novembro, os médicos iniciaram um tratamento dialítico seguido de instalação de Ecmo para proporcionar ventilação protetora pulmonar.