Fernando Mellis, do R7

Maia: competência para liberar armas é exclusiva do Congresso Em ofício enviado ao STF, presidente da Câmara diz que 18 projetos de decreto legislativo foram apresentados para suspender decreto de Bolsonaro

Decreto foi assinado no começo deste mês Marcos Corrêa/Presidência da República - 7.5.2019

Atendendo a um pedido de informações da ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, enviou ofício à Corte no fim da tarde de segunda-feira (28), em que afirma que flexibilização da compra e uso de armas de fogo são temas de "competência exclusiva do Congresso Nacional".

O parlamentar ressalta que foram protocolados na Câmara 18 projetos de decreto legislativo, "todos com o propósito de sustar o Decreto nº 9.785/2019", e que é a Câmara o "órgão constitucionalmente competente para avaliar a legalidade do ato normativo impugnado nesta ação".

O decreto do presidente Jair Bolsonaro que amplia o acesso e o porte de armas de fogo é alvo de contestação no STF.

A ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) foi ajuizada pela Rede Sustentabilidade no dia 8 de maio, com pedido de liminar, para que seja suspenso o decreto.

Rosa Weber ficou responsável pela relatoria do caso e cobrou informações, tanto da Presidência da República como do Ministério da Justiça, da Câmara e do Senado.

