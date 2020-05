Maia discute reforma tributária em encontro com embaixador dos EUA

Maia recebeu embaixador na Câmara dos Deputados Reprodução/Twitter/Rodrigo Maia

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, classificou como “ótima conversa” o encontro com Todd Chapman, novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, nesta sexta-feira (15), em Brasília.

Entre os assuntos abordados na reunião de “cortesia”, estão possíveis acordos bilaterais entre os dois países e, também, a urgência da implantação de uma reforma tributária no país, discussão que perdeu fôlego com o agravamento da pandemia de covid-19.

“Falamos sobre a cooperação bilateral entre os dois países e, dentro da pauta legislativa, sobre a importância da aprovação da reforma tributária para tornar o ambiente de negócios mais favorável e atrair investimentos estrangeiros ao Brasil”, escreveu Maia, em publicação no Twitter.

Durante entrevista exclusiva ao Jornal da Record, da Record TV, na noite de quinta-feira (14), Todd Chapman afirmou que os Estados Unidos pretendem ajudar o Brasil nas ações de enfrentamento à crise do novo coronavírus. Ele também ressaltou que o país norte-americana mantém o apoio à entrada dos brasileiros na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Além de um fundo de R$ 1 milhão para a população vulnerável da Amazônia, o apoio norte-americano agora envolve empresas americanas que atuam no país. “Nossas empresas americanas vão continuar apoiando muito generosamente a sociedade brasileira com doações diretas, com transformação na sua base industrial para produzir o que precisa hoje, aqui no Brasil e continuando dando emprego para milhares e milhares de brasileiros".