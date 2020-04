Maia diz não saber se flexibilização de isolamento melhorará economia

Maia lembra impactos da flexibilização do isolamento em países europeus Adriano Machado/Reuters

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira (10), não poder dizer se uma flexibilização das regras de isolamento social para o combate ao coronavírus vai melhorar o quadro econômico. "Não sou capaz de afirmar", disse.

Leia mais: Maia diz que centralização na Caixa é 'desrespeito com municípios'

Ele lembrou, no entanto, que no exterior, quando houve essa alteração, as curvas de contágio pioraram. "Na Itália houve uma segunda onda que prejudicou ainda mais a economia", comentou. As declarações foram dadas à Rádio Bandeirantes.

Segundo Maia, é preciso respeitar a opinião dos técnicos da área de saúde que estão cuidando deste tema nos âmbitos estaduais e municipais, de que o isolamento é "importante". "Se respeitarmos esta área técnica, estaremos no caminho certo", observou, lembrando que a contaminação rápida do vírus é um problema.

Leia mais: Maia defende "orçamento de guerra" contra coronavírus no país

Sobre a expansão dos gastos do governo para enfrentar os efeitos da pandemia, Maia disse que não há número mágico para o aumento da dívida, conforme conversa que disse ter tido com um economista. "A dívida pode crescer 10%, 20% do PIB? Não há número mágico", afirmou.

Maia disse que, de acordo com esse economista, que ele não disse quem é, não há limite para o endividamento do Brasil. "A questão é o custo da dívida", pontuou.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.