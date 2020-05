Maia diz que 'cabe às instituições democráticas impor a ordem legal'

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados REUTERS/Adriano Machado/File Photo - 02/04/2020

A afirmação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que não vai mais aceitar interferência no Poder Executivo e que nomeará o novo diretor-geral da Polícia Federal nesta segunda-feira (4) teve repercussão imediata nas redes sociais entre políticos e autoridades. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) fez duras críticas ao discurso do presidente pelo Twitter e citou que "cabe às instituições democráticas impor a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror".

Na manhã deste domingo (3), na rampa do Palácio do Planalto e diante de manifestantes que se reuniam em apoio, disse: "Queremos a independência verdadeira dos Três Poderes. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência."

Bolsonaro disse ainda que "não há mais conversa" e que fará cumprir a Constituição, dizendo em seguida que fará a nomeação do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. nesta segunda (4).

Políticos e autoridades se manifestaram pelas redes sociais. Houve mensagens de apoio ao presidente e também duras críticas à sua fala.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou duramente a fala do presidente. "No Brasil, infelizmente, lutamos contra o coronavírus e o vírus do extremismo, cujo pior efeito é ignorar a ciência e negar a realidade. O caminho será mais duro, mas a democracia e os brasileiros que querem paz vencerão", disse no Twitter.

O presidente da Câmara também se solidarizou com os jornalistas e profissionais de saúde agredidos e citou que as instituições estão ameaçadas.

O presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz, fez duríssima crítica ao presidente: "Bolsonaro saiu às ruas pra dizer que a Constituição vai ser aplicada. Mas é justamente isso que está sendo feito e o decepcionando fortemente. O que ele gostaria é que a Constituição fosse aplicada, sem a parte sobre "moralidade", e "impessoalidade" - e isso não vai ocorrer."

Agressão a jornalistas

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticou as agressões a jornalistas:

O governador de São Paulo, João Doria, também criticou as agressões a profissionais de saúde e da imprensa. Doria afirmou: "O Presidente Jair Bolsonaro mais uma vez revela seu desapreço pela democracia, desprezo pelo legislativo, menosprezo pelo judiciário e intolerância com a imprensa. Além de não admitir o contraditório, ainda estimula o povo do seu país na desobediência à saúde e à medicina. O que afronta o direito à vida. Inimaginável um presidente do Brasil sendo um exemplo do mal e conspirador contra a democracia."

O governador também tuitou:

Fernando Haddad (PT-SP), que disputou a presidência com Bolsonaro em 2018, disse que "o fascismo põe seus ovos. Bolsonaro, que descumpre a constituição diariamente, diz que 'constituição será cumprida a qualquer preço' ”.

Aglomeração e mortes

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC-RJ) disse que o presidente deverá ser responsabilizado por cada morte que ocorrer por conta das aglomerações. "Passamos dias e dias apelando às pessoas para ficarem em casa e cuidarem da saúde e o presidente segue acenando para as pessoas em aglomerações. Eu não sei onde o presidente quer chegar com isso. Mas cada vida perdida será responsabilidade dele. É um péssimo exemplo."

O deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP), lamentou as falas do presidente e seu apoio a aglomerações em meio à pandemia de coronavírus, além de criticar sua participação em atos que peçam o fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal (representantes dos demais poderes da República, Legislativo e Judiciário).