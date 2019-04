Maia diz que deputados terão acesso a dados da reforma Oposição quer barrar a votação da admissibilidade da proposta do governo na CCJ em razão do sigilo em torno dos detalhes do projeto

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Luis Macedo/Agência Câmara 08.03.2019

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira (22), por meio de uma rede social, que os deputados terão acesso aos dados detalhados em embasam a proposta de reforma da Previdência nesta quinta-feira (25).

Deputados da oposição querem barrar a votação da admissibilidade da proposta do governo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara nesta terça-feira em razão do sigilo em torno dos detalhes do projeto enviado pela equipe econômica.

"A CCJ é uma comissão apenas de admissibilidade. Conversei com o Secretário Especial de Previdência, Rogério Marinho, e ele vai apresentar nesta quinta-feira os números que embasam a proposta antes da instalação da comissão especial", escreveu Maia em sua conta no Twitter.

A CCJ deve voltar a discutir a reforma nesta terça-feira (23). Segundo a agenda da Casa, a previsão é que o texto seja votado ainda na terça. Na última quarta (17), o presidente da Comissão, Felipe Francischini (PSL-PR), adiou a votação do parecer da reforma, já que o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), relator do texto, pediu mais prazo para decidir se vai apresentar ou não uma complementação do voto nesta terça.

