Maia diz que reforma tributária é eixo do desenvolvimento do país

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira (10) que a reforma tributária é o eixo do desenvolvimento do país e destacou que as mudanças no setor tributário vão aumentar a competitividade do setor privado brasileiro.

“O sistema tributário tributa a produção, o investimento, a exportação, isso significa que a gente exporta com menos competitividade”, explicou Maia ao participar do evento Biodiesel Week, promovido pela União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) nesta manhã. As informações são da Agência Câmara.

Para o presidente, a reforma tributária deve ser olhada do ponto de vista do Estado brasileiro para organizar as cadeias produtivas.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Najara Araújo/Câmara dos Deputados - 29.07.2020

“O [atual] sistema tributário foi longe demais em relação ao que tira da sociedade, e o primeiro passo é organizar o sistema de bens e serviços e, depois, caminhar para outras distorções como a renda”, disse o presidente.