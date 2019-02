Maia diz que tempo da Previdência será ditado pelo Parlamento Deputado afirma que Congresso "vai dialogar com governadores" a respeito da reforma Reforma da Previdência

Maia deve disputar presidência da Câmara Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira (01), que "o tempo da reforma da Previdência será ditado pelo Parlamento" e que "vai dialogar com governadores". As declarações foram dadas por Maia ao chegar à Câmara no período da manhã para presidir a solenidade de posse dos deputados para uma nova legislatura.

Reeleito para mais um mandato de deputado federal em outubro, Maia pretende também seguir à frente da Casa. Ele é um dos candidatos à presidência da Câmara, que será eleita nesta sexta às 18 horas, junto com os outros integrantes da Mesa Diretora.

Na chegada à Casa, Maia disse ter se preparado para assumir a presidência por mais dois anos. Ele tem o apoio de 15 partidos para conseguir se manter no comando da Câmara.

