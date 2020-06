Maia diz que vírus é culpado por crise econômica, 'não o isolamento'

Do R7

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Najara Araujo/Câmara dos Deputados - 28/05/2020

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou em vídeo publicado em seu perfil no Twitter neste sábado (30) que não é o isolamento social o responsável pela crise econômica vivenciada pelo Brasil e outros países do mundo no momento, mas sim a pandemia de covid-19.

“A nossa prioridade é salvar vidas. A economia não cai por causa do isolamento, cai por causa do vírus. Mesmo quem não faz isolamento, a economia cai igual”, disse, citando o exemplo da Suécia e da Dinamarca.

Volto a repetir o que já tenho falado algumas vezes: a quarentena, o isolamento social, não são os culpados por derrubar a economia. Quem derruba a economia é o vírus. O distanciamento momentâneo entre as pessoas salva vidas. pic.twitter.com/dWTjSVU0Cx — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) May 30, 2020

“A Dinamarca fez o isolamento, e a Suécia não. A economia caiu igual, só que a Suécia perdeu muito mais vidas. O problema não é o isolamento”, afirma.

O vídeo é trecho de uma "live" entre o deputado e o coordenador do curso de Direito e chefe do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Araraquara, Fernando Passos.

Maia defendeu que sejam tomadas medidas com respaldo na ciência para que se possa decidir quando é indicado sair ou não da fase de isolamento.

“O que a gente vai ter que fazer é organizar de forma científica, testar muita gente, pra gente poder sair. Paralelo a isso, uma agenda de retomada desse país, e nós precisamos do governo, saber o que governo pensa de reforma tributária, de reforma administrativa, porque nada disso chegou à Câmara”, disse.