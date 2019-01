Maia diz reunir condições para construir 'capacidade de votação'

Maia quer concorrer à Presidência da Câmara Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

Favorito para vencer a eleição para a Presidência da Câmara, o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aproveitou a abertura do Encontro Parlamentar da 56ª Legislatura, realizado na manhã desta quinta-feira (31), para fazer campanha.

Em discurso aos novos parlamentares, Maia foi explícito ao pedir apoio para a sua reeleição. "Estou aqui hoje para pedir esse apoio, o voto, para que em conjunto todos nós, com pensamentos divergentes, possamos daqui a quatro anos ter representado bem essa expectativa e sonho que vem hoje da sociedade brasileira e que vem lastreado pelo mandato de cada um de nós", disse.

Depois, a jornalistas, Maia contemporizou o pleito, mas fez questão de divulgar suas qualidades.

"Aqui não tem deputado pior ou melhor. Um que mereça ou não mereça ser presidente da Câmara. Cada um tem o seu perfil. Eu tenho o meu perfil, que o Parlamento e o Brasil mundo já conhecem. Equilíbrio, capacidade de diálogo, de conversar com todas as correntes político-ideológicas e construir no plenário um mínimo de capacidade de votação. Vivemos um momento de alguma radicalização", disse.

Maia conta com um amplo apoio partidário o que poderá lhe render a vitória ainda no primeiro turno da disputa. Dezessete partidos já declararam apoio ao demista: PSD, PRB, PSDB, Pros, PPS, Podemos, PSC, DEM, PSL, Avante, PDT, PCdoB, MDB, PP, PTB, PR e Solidariedade.

Questionado sobre se está tranquilo com este cenário, Maia respondeu que o importante é a relação pessoal com cada deputado. "O apoio dos partidos é importante. É uma honra receber cada um dos apoios, a confiança de cada um, mas isso não garante nenhum voto no plenário. O que garante voto é a capacidade, minha, de olhando no olho, pedir o voto e os motivos por que votar em mim", finalizou.

