Maia diz ser possível acordo com Bolsonaro sobre Código de Trânsito Presidente mostrou insatisfação com versão atual do relatório do deputado Juscelino Filho. Projeto foi entregue pelo Executivo em junho

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (17) ser possível chegar a um acordo sobre as demandas do presidente da República, Jair Bolsonaro, em torno do projeto que muda o Código de Trânsito Brasileiro.

Bolsonaro mostrou insatisfação com a versão atual do relatório do deputado Juscelino Filho (DEM-MA). O projeto foi entregue pelo Executivo em junho.

Maia apontou que a demanda do presidente está relacionada a dois pontos: a pontuação para suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o prazo para renovação da carteira.

"São dois pontos que acredito que seja possível se chegar a um acordo. Conversei com relator ontem. Até porque é um tema que tem expectativa da sociedade de que o Congresso possa ter esse assunto resolvido pelo pelos até o início do ano que vem", disse Maia.

A comissão especial que analisa o projeto de lei poderia votar o texto do relator nesta terça-feira, mas a reunião foi cancelada.

