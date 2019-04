Maia e Guedes se reúnem hoje sobre Previdência Presidente da Câmara irá ao gabinete do ministro. Amanhã cúpula da reforma na Câmara se reúne e comissão só na próxima terça Maia e Guedes se reúnem hoje sobre Previdência

O ministro Paulo Guedes recebe hoje Rodrigo Maia para tratar da reforma da Previdência José Cruz/Agência Brasil 03.04.2019

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, têm hoje uma reunião no fim da tarde, no gabinete do ministro, em Brasília, para discutir a reforma da Previdência.

Apesar da semana praticamente parada no Congresso Nacional em função do feriado de 1º de maio, a negociação em torno da reforma tem sido feita em reuniões privadas desde quinta-feira da semana passada, quando a Câmara instalou a comissão especial da reforma da Previdência.

A próxima reunião da comissão só será no dia 7 de maio, na semana que vem, mas amanhã a "cúpula da reforma" irá se reunir com Rodrigo Maia para traçar um cronograma de trabalho. Além do presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), participam o relator da PEC, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) e o vice-presidente da comissão, deputado Silvio Costa Filho (PRB-PE). Os líderes dos partidos que compõem a comissão também irão ao encontro.

Ontem (28), Rodrigo Maia esteve no Palácio da Alvorada para tratar da reforma da Previdência com o presidente Bolsonaro.